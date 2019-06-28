Губернатор Алексей Островский проведет прямую линию со смолянами
Губернатор Алексей Островский проведет прямую линию со смолянами. О своем намерении глава субъекта сообщил в паблике «Островский в эфире» Вконтакте.
Глава региона намерен ответить на вопросы жителей в ходе часового онлайн-диалога. Прямой эфир состоится на его странице 16 июля в 14.00.
- Жители региона могут оставить в комментарии под сообщением вопрос, на который хотят получить ответ. Тогда разговор будет более обстоятелен, - сообщили в пресс-службе.
За несколько часов после сообщения о прямой линии глава региона уже получил несколько вопросов от смолян. Они касаются ремонта аварийного жилья, дорог, обустройства велодорожек и парковок в городе.
ИСТОЧНИК KP.RU