СЕГОДНЯ 11:06 2019-06-28T11:06:13+03:00

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Губернатор Алексей Островский проведет прямую линию со смолянами. О своем намерении глава субъекта сообщил в паблике «Островский в эфире» Вконтакте.

Глава региона намерен ответить на вопросы жителей в ходе часового онлайн-диалога. Прямой эфир состоится на его странице 16 июля в 14.00.

- Жители региона могут оставить в комментарии под сообщением вопрос, на который хотят получить ответ. Тогда разговор будет более обстоятелен, - сообщили в пресс-службе.

За несколько часов после сообщения о прямой линии глава региона уже получил несколько вопросов от смолян. Они касаются ремонта аварийного жилья, дорог, обустройства велодорожек и парковок в городе.

ИСТОЧНИК KP.RU