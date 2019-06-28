2019-06-28T12:50:25+03:00
Происшествия

В Смоленской области разыскивают очевидцев смертельного ДТП на светофоре

Грузовик столкнулся с иномаркой
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
ФОТО: pixabay.comФОТО: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Смоленской области разыскивают очевидцев смертельного ДТП, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области. Авария произошла в 06.20 6 июня в Вяземском районе.

По словам полицейских, водитель «МАН» отвлекся от управления и столкнулся с «Фордом», который остановился на красный свет светофора.

От сильного удара 39-летний водитель легковушки погиб на месте.

Очевидцев просят связаться со следствием по телефону: 8 (4812) 77-46-42.

Ранее две машины сгорели после страшного ДТП на трассе «Орел-Смоленск». Кадры чудовищной катастрофы появились в сети.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Вязьме 15-летний подросток скончался в больнице
Смолян поразил надвигающийся на Рославль циклон
Губернатор Алексей Островский проведет прямую линию со смолянами
В Смоленской области из-за ремонта путей изменится расписание поездов
«Миссис Вселенная» из Смоленска поборется за миллион на канале «Пятница»
В Смоленске машина такси слетела с дороги
У кого из смолян отключат горячую воду в июле
Тренер из Смоленска по гимнастике стала участницей шоу «Дом-2»
В Смоленске депутаты одобрили льготы двум категориям граждан
Половину проспекта Гагарина снова закроют для транспорта
Смоленские депутаты поддержали инициативу об отнесении к числу участников ВОВ бывших узников концлагерей
Журналисты «Первого канала» сняли передачу о достопримечательностях Смоленской области
Водитель разбившегося автобуса с детьми из Ярцева получил 4 года колонии
Жители Сафонова испугались за здоровье детей, нашедших смертельную отраву для крыс
Две машины сгорели после страшного ДТП на трассе «Орел-Смоленск»
В двух районах Смоленской области найдены опасные предметы времен ВОВ
В Смоленске наводят порядок на детских площадках
В Смоленской области предотвратили «террористический акт смертника»
Журналисты «Первого канала» сняли сюжет в Лопатинском саду Смоленска
Сергей Неверов рассказал Владимиру Путину о проблемах жителей Смоленской области
Смоленские семьи с детьми смогут получить ипотеку под 6%