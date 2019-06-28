В Смоленской области разыскивают очевидцев смертельного ДТП на светофоре
Грузовик столкнулся с иномаркой
ФОТО: pixabay.com
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В Смоленской области разыскивают очевидцев смертельного ДТП, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области. Авария произошла в 06.20 6 июня в Вяземском районе.
По словам полицейских, водитель «МАН» отвлекся от управления и столкнулся с «Фордом», который остановился на красный свет светофора.
От сильного удара 39-летний водитель легковушки погиб на месте.
Очевидцев просят связаться со следствием по телефону: 8 (4812) 77-46-42.
Ранее две машины сгорели после страшного ДТП на трассе «Орел-Смоленск». Кадры чудовищной катастрофы появились в сети.
ИСТОЧНИК KP.RU