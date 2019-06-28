2019-06-28T15:04:15+03:00
Общество

Смолян поразил надвигающийся на Рославль циклон

Снимки необычного природного явления появились в сети
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: ВКонтакте.ФОТО: ВКонтакте.
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Смолян поразил надвигающийся на Рославль циклон. Снимки природного явления опубликовал паблик «Подслушано в Рославле» соцсети ВКонтакте.

По словам местных жителей, густые облака закрыли небо, образовав шкваловый ворот.

Внешне необычное явление похоже на смерч, но оно не является носителем стихийных проявлений природы. Иногда густая облачность опускается настолько низко, что кажется будто она касается земли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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