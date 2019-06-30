СЕГОДНЯ 11:01 2019-06-30T11:01:47+03:00

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В Смоленске в страшной аварии с маршруткой пострадали люди, сообщают пользователи «drive2_smolensk» соцсети ВКонтакте. ДТП произошло вечером 29 июня на улице Кирова, перед перекрестком трех дорог.

ФОТО: ВКонтакте.

По словам очевидцев, «Мерседес» «подрезал» пассажирский автобус и обе машины на скорости врезались в столбы.

- Пострадали три человека - водитель около 35 лет, женщина около 60 лет и девушка около 20-24 лет, - сообщают в паблике. - Со слов очевидцев, виновник ДТП убежал, через некоторое время вернулся. Очевидцы говорят, что водитель уже другой. Благополучно пытался снять номера. Нужна запись видеорегистратора. Необходимо помочь водителю автобуса, - написали в паблике.

ФОТО: скриншот записи vk.com/drive2_smolensk.

Также сообщается, что момент ДТП не попал в объектив камеры, установленной на перекрёстке Кирова-Николаева-Н.-Неман.

ИСТОЧНИК KP.RU