2019-06-30T13:32:47+03:00
Общество

В Смоленске вводят безналичную оплату за проезд в трамваях

В дальнейшем терминалами обеспечат и кондукторов автобусов
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: ВКонтакте.ФОТО: ВКонтакте.
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В Смоленске вводят безналичную оплату за проезд, сообщает паблик «Смоленский транспорт» ВКонтакте. Объявления о возможности воспользоваться терминалом появились в трамваях. В дальнейшем устройствами планируют обеспечить и кондукторов муниципальных автобусов.

- Были объявлены аукционы на поставку комплектов терминального оборудования New8210 GPRS для МУТТП и Автоколонны-1308. Победителем стало ЗАО «Техносервис», - сообщает паблик.

ФОТО: ВКонтакте.

ФОТО: ВКонтакте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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