В Смоленске вводят безналичную оплату за проезд в трамваях
В дальнейшем терминалами обеспечат и кондукторов автобусов
ФОТО: ВКонтакте.
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В Смоленске вводят безналичную оплату за проезд, сообщает паблик «Смоленский транспорт» ВКонтакте. Объявления о возможности воспользоваться терминалом появились в трамваях. В дальнейшем устройствами планируют обеспечить и кондукторов муниципальных автобусов.
- Были объявлены аукционы на поставку комплектов терминального оборудования New8210 GPRS для МУТТП и Автоколонны-1308. Победителем стало ЗАО «Техносервис», - сообщает паблик.
ФОТО: ВКонтакте.
ИСТОЧНИК KP.RU