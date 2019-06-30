В Смоленске вводят безналичную оплату за проезд в трамваях

СЕГОДНЯ 13:31 2019-06-30T13:32:47+03:00

В дальнейшем терминалами обеспечат и кондукторов автобусов

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В Смоленске вводят безналичную оплату за проезд, сообщает паблик «Смоленский транспорт» ВКонтакте. Объявления о возможности воспользоваться терминалом появились в трамваях. В дальнейшем устройствами планируют обеспечить и кондукторов муниципальных автобусов.

- Были объявлены аукционы на поставку комплектов терминального оборудования New8210 GPRS для МУТТП и Автоколонны-1308. Победителем стало ЗАО «Техносервис», - сообщает паблик.

ФОТО: ВКонтакте.

ИСТОЧНИК KP.RU