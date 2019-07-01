В Смоленске установят мемориальную доску доктору Иваняну
Решение принято на сессии горсовета
В Смоленске установят мемориальную доску доктору Иваняну. ФОТО: из архива издания.
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В Смоленске установят мемориальную доску доктору Александру Иваняну, сообщает «Комсомольская правда» – Смоленск». Решение принято на сессии горсовета.
Мемориальную доску разместят на здании ОГБУЗ «Клиническая больница № 1» города Смоленска.
Известный врач-гинеколог скончался 2 июня 2017 года на 73-ем году жизни после продолжительной болезни. Он помог появиться на свет тысячам детей и спас не меньшее количество человеческих жизней.
ИСТОЧНИК KP.RU