2019-07-01T08:38:27+03:00
Происшествия

В центре Смоленска перевернулась легковушка

Нетрезвого водителя «еле скрутили» полицейские, пишут в соцсетях
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: ВКонтакте.ФОТО: ВКонтакте.
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В центре Смоленска перевернулась легковушка, сообщают пользователи «drive2_smolensk» соцсети ВКонтакте. ДТП произошло в ночь на понедельник, 1 июля, недалеко от перекрестка улиц Кирова-Гагарина у супермаркета «Дикси». Кадры последствий аварии появились в соцсетях.

ФОТО: ВКонтакте.

ФОТО: ВКонтакте.

По словам очевидцев, водитель иномарки был нетрезв и его «еле скрутили» полицейские.

На кадрах видно, что машина врезалась в столб и пролетела по дороге на крыше.

Ранее недалеко от перекрестка трех дорог дорогу не поделили иномарка и пассажирский автобус. Со слов очевидцев пострадали три человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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