СЕГОДНЯ 08:37 2019-07-01T08:38:27+03:00

Изменить размер текста: A A

В центре Смоленска перевернулась легковушка, сообщают пользователи «drive2_smolensk» соцсети ВКонтакте. ДТП произошло в ночь на понедельник, 1 июля, недалеко от перекрестка улиц Кирова-Гагарина у супермаркета «Дикси». Кадры последствий аварии появились в соцсетях.

ФОТО: ВКонтакте.

По словам очевидцев, водитель иномарки был нетрезв и его «еле скрутили» полицейские.

На кадрах видно, что машина врезалась в столб и пролетела по дороге на крыше.

Ранее недалеко от перекрестка трех дорог дорогу не поделили иномарка и пассажирский автобус. Со слов очевидцев пострадали три человека.

ИСТОЧНИК KP.RU