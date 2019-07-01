В центре Смоленска перевернулась легковушка
Нетрезвого водителя «еле скрутили» полицейские, пишут в соцсетях
ФОТО: ВКонтакте.
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В центре Смоленска перевернулась легковушка, сообщают пользователи «drive2_smolensk» соцсети ВКонтакте. ДТП произошло в ночь на понедельник, 1 июля, недалеко от перекрестка улиц Кирова-Гагарина у супермаркета «Дикси». Кадры последствий аварии появились в соцсетях.
ФОТО: ВКонтакте.
По словам очевидцев, водитель иномарки был нетрезв и его «еле скрутили» полицейские.
На кадрах видно, что машина врезалась в столб и пролетела по дороге на крыше.
Ранее недалеко от перекрестка трех дорог дорогу не поделили иномарка и пассажирский автобус. Со слов очевидцев пострадали три человека.
ИСТОЧНИК KP.RU