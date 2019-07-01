СЕГОДНЯ 09:38 2019-07-01T09:38:10+03:00

В Смоленске на пляже пруда в Соловьиной роще будут дежурить спасатели. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

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В Смоленске на пляже пруда в Соловьиной роще будут дежурить спасатели, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Открытие поста состоится в понедельник, 1 июля. Однако купаться в водоеме не безопасно и официально запрещено.

Ранее - в конце июня - в Соловьиной роще утонул 17-летний подросток. Также в соцсети попало видео, как смоленские подростки делали опасные трюки, прыгая с моста в водоем.

ИСТОЧНИК KP.RU