2019-07-01T09:38:10+03:00
Общество

В Смоленске на пляже пруда в Соловьиной роще будут дежурить спасатели

Открытие поста состоится в понедельник, 1 июля
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске на пляже пруда в Соловьиной роще будут дежурить спасатели.В Смоленске на пляже пруда в Соловьиной роще будут дежурить спасатели.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске на пляже пруда в Соловьиной роще будут дежурить спасатели, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Открытие поста состоится в понедельник, 1 июля. Однако купаться в водоеме не безопасно и официально запрещено.

Ранее - в конце июня - в Соловьиной роще утонул 17-летний подросток. Также в соцсети попало видео, как смоленские подростки делали опасные трюки, прыгая с моста в водоем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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