СЕГОДНЯ 10:20 2019-07-01T10:20:31+03:00

Фотографию таблички с опечаткой опубликовали в социальных сетях.

Изменить размер текста: A A

Жители Ярцева нашли ошибку в названии улицы. Фотографию таблички с опечаткой опубликовал паблик «Подслушано в Ярцево» соцсети ВКонтакте.

Местные жители уже успели пошутить над авторами и исполнителями шедевра.

- И смешно и грешно. Один грамотей это сделал, второй это принял, третий это повесил на дом, - написал один из подписчиков группы.

ИСТОЧНИК KP.RU