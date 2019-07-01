Жители Ярцева нашли ошибку в названии улицы
Фотографию таблички с опечаткой опубликовали в социальных сетях.
ФОТО: ВКонтакте.
Изменить размер текста:
Жители Ярцева нашли ошибку в названии улицы. Фотографию таблички с опечаткой опубликовал паблик «Подслушано в Ярцево» соцсети ВКонтакте.
Местные жители уже успели пошутить над авторами и исполнителями шедевра.
- И смешно и грешно. Один грамотей это сделал, второй это принял, третий это повесил на дом, - написал один из подписчиков группы.
ИСТОЧНИК KP.RU