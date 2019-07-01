2019-07-01T10:20:31+03:00
Общество

Жители Ярцева нашли ошибку в названии улицы

Фотографию таблички с опечаткой опубликовали в социальных сетях.
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ФОТО: ВКонтакте.ФОТО: ВКонтакте.
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Жители Ярцева нашли ошибку в названии улицы. Фотографию таблички с опечаткой опубликовал паблик «Подслушано в Ярцево» соцсети ВКонтакте.

Местные жители уже успели пошутить над авторами и исполнителями шедевра.

- И смешно и грешно. Один грамотей это сделал, второй это принял, третий это повесил на дом, - написал один из подписчиков группы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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