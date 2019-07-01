Жителя Ярцева подозревают в насилии над 11-летней девочкой
Мужчина заключен под стражу
ФОТО: pixabay.com.
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50-летнего жителя города Ярцево подозревают в насилии над 11-летней девочкой, рассказала и.о. старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Смоленской области (по взаимодействию со СМИ) Наталья Холодкова. Мужчина задержан и по решению суда заключен под стражу.
Подробности дела в интересах следствия не разглашаются. По словам представителя регионального следкома, подозреваемый пошел на преступление в весной 2019 года.
Ранее другой мужчина попал под суд за изнасилование и убийство приемной дочери.
ИСТОЧНИК KP.RU