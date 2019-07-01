2019-07-01T13:25:36+03:00
Происшествия

В Смоленске водитель сбил ребенка на «зебре» и скрылся с места ДТП

14-летний мальчик доставлен в областную больницу
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
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В Смоленске водитель сбил ребенка на «зебре» и скрылся с места ДТП, сообщает отдел пропаганды областного УГИБДД. 14-летний мальчик доставлен в областную больницу.

По словам полицейских, ДТП произошло в воскресенье, 30 июня, в районе 18.30 на улице Ломоносова.

- Неустановленный водитель на «Шевролет Еванда» ехал с Шевченко на Ломоносова, сбил ребенка, который шел на зеленый свет светофора, после чего оставил машину и скрылся с места аварии, - рассказали в УГИБДД.

Ребенок после осмотра был госпитализирован в СОКБ.

Днем ранее на Кирова в ДТП пострадали пассажиры маршрутки. По словам очевидцев, «Мерседес» «подрезал» пассажирский автобус и обе машины на скорости врезались в столбы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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