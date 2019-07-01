В Смоленске водитель сбил ребенка на «зебре» и скрылся с места ДТП
В Смоленске водитель сбил ребенка на «зебре» и скрылся с места ДТП, сообщает отдел пропаганды областного УГИБДД. 14-летний мальчик доставлен в областную больницу.
По словам полицейских, ДТП произошло в воскресенье, 30 июня, в районе 18.30 на улице Ломоносова.
- Неустановленный водитель на «Шевролет Еванда» ехал с Шевченко на Ломоносова, сбил ребенка, который шел на зеленый свет светофора, после чего оставил машину и скрылся с места аварии, - рассказали в УГИБДД.
Ребенок после осмотра был госпитализирован в СОКБ.
Днем ранее на Кирова в ДТП пострадали пассажиры маршрутки. По словам очевидцев, «Мерседес» «подрезал» пассажирский автобус и обе машины на скорости врезались в столбы.
ИСТОЧНИК KP.RU