В Смоленске ввели безналичную оплату в трамваях и автобусах

СЕГОДНЯ 14:07 2019-07-01T14:07:31+03:00

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В Смоленске проезд на автобусах и трамваях можно оплатить банковской картой, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Новые возможности стали доступны с 1 июля.

- Удобный способ оплаты появился благодаря запуску совместного транспортного проекта администрации города Смоленска, муниципальных предприятий МУТТП и «Автоколонна 1308», смоленского отделения ПАО Сбербанк и технологических партнеров ЗАО «Золотая корона» и ООО «Инновационные платежные системы», - сообщили сотрудники администрации.

Оплатить проезд в городском и пригородном маршруте можно картой или любым устройством с бесконтактной технологией – телефоном, часами и др. Устройство находится у кондуктора.

ИСТОЧНИК KP.RU