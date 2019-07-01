В Смоленске ввели безналичную оплату в трамваях и автобусах
В Смоленске проезд на автобусах и трамваях можно оплатить банковской картой, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Новые возможности стали доступны с 1 июля.
- Удобный способ оплаты появился благодаря запуску совместного транспортного проекта администрации города Смоленска, муниципальных предприятий МУТТП и «Автоколонна 1308», смоленского отделения ПАО Сбербанк и технологических партнеров ЗАО «Золотая корона» и ООО «Инновационные платежные системы», - сообщили сотрудники администрации.
Оплатить проезд в городском и пригородном маршруте можно картой или любым устройством с бесконтактной технологией – телефоном, часами и др. Устройство находится у кондуктора.
ИСТОЧНИК KP.RU