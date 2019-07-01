СЕГОДНЯ 16:43 2019-07-01T16:43:59+03:00

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Три смолянки поборются за 2 миллиона рублей. В полуфинал конкурса «Мисс офис» прошли Алина Легонькова, заместитель директора, ОГАУЗ «Смоленский областной медицинский центр»; Анна Щербакова, инженер отдела строительного контроля, Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области и Александра Мудреченко, бухгалтер, АО «Висом», сообщают организаторы мероприятия. Кастинг, на котором были отобраны девушки, прошел 29 июня.

Напомним, «Мисс Офис» – это ежегодный Международный конкурс красоты среди офисных сотрудниц России и зарубежья. Он проходит с 2010 года. Главный приз – 2 млн. рублей чистыми (налог оплачивает организатор). Также в финале конкурса разыгрываются сказочные путешествия, модные гаджеты, ювелирные украшения, дизайнерские наряды, программы в лучших SPA-центрах, наборы элитных косметических линий и другие ценные призы.

ФОТО: ВКонтакте.

ИСТОЧНИК KP.RU