СЕГОДНЯ 06:42 2019-07-02T06:42:33+03:00

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Смоленские следователи проверят санаторий имени Н. Пржевальского. Решение принято по факту нарушения прав отдыхающих там детей, сообщила и.о. старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Смоленской области (по взаимодействию со СМИ) Наталья Холодкова.

- В СМИ появилась информация о нарушении санитарно-эпидемиологических требований в санатории, а также об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в отношении отдыхающих там детей, - рассказала представитель следкома.

Ранее проверка была назначена и в лагере «Юный ленинец», где одна из отдыхающих пожаловалась на недетские условия пребывания.

ИСТОЧНИК KP.RU