СЕГОДНЯ 07:10 2019-07-02T07:11:27+03:00

Критики не оценили образ Кассандры, созданный «мешковатым кимоно и леггинсами»

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Смоленская теледива Маша Малиновская попала в рейтинг безвкусных образов звезд, который составил сайт kinoafisha.info после появления отечественных селебрити на красной дорожке в 2019 году.

Критики не оценили образ Кассандры, созданный «мешковатым кимоно и леггинсами».

Вместе с Малиновской в рейтинг попали Филип Киркоров, Анна Седокова, Глюкоза, Ольга Бузова, Юлия Бараногвская, Анна Калашников, Алена Чехова, Светлана Лобода, Алика Смехова, Кети Топурия, Светлана Степанковская, Мария Лемешева, Лолита и Евгений Кулик.

ИСТОЧНИК KP.RU