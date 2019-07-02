Смоленская теледива Маша Малиновская попала в рейтинг безвкусных образов звезд
Критики не оценили образ Кассандры, созданный «мешковатым кимоно и леггинсами»
ФОТО: kinoafisha.info.
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Смоленская теледива Маша Малиновская попала в рейтинг безвкусных образов звезд, который составил сайт kinoafisha.info после появления отечественных селебрити на красной дорожке в 2019 году.
Критики не оценили образ Кассандры, созданный «мешковатым кимоно и леггинсами».
Вместе с Малиновской в рейтинг попали Филип Киркоров, Анна Седокова, Глюкоза, Ольга Бузова, Юлия Бараногвская, Анна Калашников, Алена Чехова, Светлана Лобода, Алика Смехова, Кети Топурия, Светлана Степанковская, Мария Лемешева, Лолита и Евгений Кулик.
ИСТОЧНИК KP.RU