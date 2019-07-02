СЕГОДНЯ 07:32 2019-07-02T07:32:03+03:00

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В Смоленском районе нашли опасные снаряды времен войны, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Предметы хранились в земле.

Прибывшие на место взрывотехники подняли находки и уничтожили. Всего было обезврежено восемь снарядов.

Ранее в Смоленской области был обнаружен схрон боеприпасов. Опасную находку обнаружили в районе деревни Суборовка Темкинского района.

- Несмотря на то, что снаряды пролежали в земле более 70 лет, они по-прежнему могли таить в себе смертельную опасность, - рассказали спасатели. - Прибывшие специалисты уничтожили 18 взрывоопасных предметов.

ИСТОЧНИК KP.RU