В Смоленском районе нашли опасные снаряды времен войны
Предметы хранились в земле
ФОТО: пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области.
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В Смоленском районе нашли опасные снаряды времен войны, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Предметы хранились в земле.
Прибывшие на место взрывотехники подняли находки и уничтожили. Всего было обезврежено восемь снарядов.
Ранее в Смоленской области был обнаружен схрон боеприпасов. Опасную находку обнаружили в районе деревни Суборовка Темкинского района.
- Несмотря на то, что снаряды пролежали в земле более 70 лет, они по-прежнему могли таить в себе смертельную опасность, - рассказали спасатели. - Прибывшие специалисты уничтожили 18 взрывоопасных предметов.
ИСТОЧНИК KP.RU