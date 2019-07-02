2019-07-02T09:32:08+03:00
Общество

В Смоленской области ремонтируют семь дорог

Работы ведутся в Починковском районе
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Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.
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В Смоленской области ремонтируют семь дорог, сообщает пресс-служба губернатора Смоленской области. Работы ведутся в Починковском районе. Всего планируется отремонтировать 5 км дороги «Москва-Малоярославец-Рославль до границы с Республикой Беларусь»-Спас-Деменск-Ельня-Починок.

По информации пресс-службы, «Смоленскавтодор» провел фрезерование и начал укладку выравнивающего слоя.

Всего в 2019 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» «Смоленскавтодор» планируется привести в порядок около 100 км региональных дорог.

Также в настоящее время идет ремонт дорог в областном центре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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