В Смоленской области ищут контрактника из военной части Рославля - соцсети

СЕГОДНЯ 10:59 2019-07-02T11:00:05+03:00

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В Смоленской области ищут военнослужащего из военной части Рославля, сообщает паблик «Подслушано в Рославле» соцсети ВКонтакте. 21-летний Роман Лепешкин оставил службу 28 июня.

В паблике сообщается, что молодой человек покинул часть не один. При этом оружия с собой беглецы не взяли.

Рядовой солдат был призван на службу по контракту.

ФОТО: ВКонтакте..

ИСТОЧНИК KP.RU