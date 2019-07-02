В Смоленской области ищут контрактника из военной части Рославля - соцсети
21-летний Роман Лепешкин оставил службу 28 июня
ФОТО: ВКонтакте..
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В Смоленской области ищут военнослужащего из военной части Рославля, сообщает паблик «Подслушано в Рославле» соцсети ВКонтакте. 21-летний Роман Лепешкин оставил службу 28 июня.
В паблике сообщается, что молодой человек покинул часть не один. При этом оружия с собой беглецы не взяли.
Рядовой солдат был призван на службу по контракту.
ФОТО: ВКонтакте..
ИСТОЧНИК KP.RU