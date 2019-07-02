2019-07-02T11:00:05+03:00
Происшествия

В Смоленской области ищут контрактника из военной части Рославля - соцсети

21-летний Роман Лепешкин оставил службу 28 июня
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ФОТО: ВКонтакте..ФОТО: ВКонтакте..
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В Смоленской области ищут военнослужащего из военной части Рославля, сообщает паблик «Подслушано в Рославле» соцсети ВКонтакте. 21-летний Роман Лепешкин оставил службу 28 июня.

В паблике сообщается, что молодой человек покинул часть не один. При этом оружия с собой беглецы не взяли.

Рядовой солдат был призван на службу по контракту.

ФОТО: ВКонтакте..

ФОТО: ВКонтакте..

ИСТОЧНИК KP.RU

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