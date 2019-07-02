2019-07-02T12:06:13+03:00
Происшествия

Смолянку будут судить за мошенничество с ущербом в 700 тысяч рублей

Бывшего бухгалтера организации обвиняют в том, что деньги она похитила с расчетного счета своей же фирмы
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ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
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Смолянку будут судить за мошенничество с ущербом в 700 тысяч рублей, сообщает пресс-служба регионального УМВД России. Бывшего бухгалтера организации обвиняют в том, что деньги она похитила с расчетного счета своей же фирмы.

По словам сотрудников полиции, работала женщина в организации, которая занималась международными грузоперевозками.

- Используя служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием обвиняемая перечислила деньги со счета фирмы на личный, - рассказали в пресс-службе.

Дело с обвинительным заключение направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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