Смолянку будут судить за мошенничество с ущербом в 700 тысяч рублей
Бывшего бухгалтера организации обвиняют в том, что деньги она похитила с расчетного счета своей же фирмы
ФОТО: pixabay.com.
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Смолянку будут судить за мошенничество с ущербом в 700 тысяч рублей, сообщает пресс-служба регионального УМВД России. Бывшего бухгалтера организации обвиняют в том, что деньги она похитила с расчетного счета своей же фирмы.
По словам сотрудников полиции, работала женщина в организации, которая занималась международными грузоперевозками.
- Используя служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием обвиняемая перечислила деньги со счета фирмы на личный, - рассказали в пресс-службе.
Дело с обвинительным заключение направлено в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU