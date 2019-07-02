2019-07-02T13:18:24+03:00
Общество

В Смоленске дорожники начали работы по нанесению разметки

Краску наносят на улицах Соболева и Лавочкина
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ФОТО smoladmin.ru.ФОТО smoladmin.ru.
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В Смоленске дорожники начали работы по нанесению разметки, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Краску наносят на улицах Соболева и Лавочкина.

Также в настоящее время продолжается ремонт на улице Свердлова – рабочие занимаются обустройством тротуаров.

Всего до 2024 года по нацпроекту в Смоленске планируют отремонтировать (с полной заменой асфальтобетонного покрытия) порядка 90 улиц.

Кроме того, ремонт дорог идет в Смоленской области. Ранее пресс-служба обладминистрации сообщила о работах в Починковском районе. В планах замена пяти километров полотна дороги «Москва-Малоярославец-Рославль до границы с Республикой Беларусь»-Спас-Деменск-Ельня-Починок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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