СЕГОДНЯ 06:33 2019-07-03T06:33:05+03:00

До 2025 года жителям 90 старых домов предложат новое жилье

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В Смоленске возобновляется расселение аварийных бараков, сообщает ГТРК «Смоленск». До 2025 года жителям 90 старых домов предложат новое жилье. А пока им приходится ютиться в небезопасных строениях с покосившимися стенами, гнилым полами и потолком.

По информации издания, возможность начать жить в уютных домах без риска для жизни появилась у смолян благодаря программе «Жилье и городская среда».

О сроках расселения можно узнать в региональном ОНФ.

ИСТОЧНИК KP.RU