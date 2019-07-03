В Смоленске возобновляется расселение аварийных бараков
До 2025 года жителям 90 старых домов предложат новое жилье
ФОТО: скриншот видео телеканала.
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В Смоленске возобновляется расселение аварийных бараков, сообщает ГТРК «Смоленск». До 2025 года жителям 90 старых домов предложат новое жилье. А пока им приходится ютиться в небезопасных строениях с покосившимися стенами, гнилым полами и потолком.
По информации издания, возможность начать жить в уютных домах без риска для жизни появилась у смолян благодаря программе «Жилье и городская среда».
О сроках расселения можно узнать в региональном ОНФ.
ИСТОЧНИК KP.RU