В центре Смоленска на перекрестке сбили велосипедиста
До приезда врачей мужчину пытались привести в чувство свидетели ДТП
ФОТО: ВКонтакте.
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В центре Смоленска на перекрестке сбили велосипедиста, сообщают пользователи «drive2_smolensk» соцсети ВКонтакте. До приезда врачей мужчину пытались привести в чувство свидетели ДТП.
Авария произошла вечером во вторник, 2 июля, на пересечении улиц Черняховского-Кирова.
По словам сотрудников ГИБДД, велосипедист пересекал дорогу на красный, и в момент движения его сбила иномарка, ехавшая на разрешающий сигнал.
Водитель двухколесного транспорта госпитализирован в больницу.
Ранее на подъезде к перекрестку трех дорог в страшной аварии с маршруткой пострадали люди.
ИСТОЧНИК KP.RU