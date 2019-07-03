СЕГОДНЯ 06:42 2019-07-03T06:42:39+03:00

До приезда врачей мужчину пытались привести в чувство свидетели ДТП

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В центре Смоленска на перекрестке сбили велосипедиста, сообщают пользователи «drive2_smolensk» соцсети ВКонтакте. До приезда врачей мужчину пытались привести в чувство свидетели ДТП.

Авария произошла вечером во вторник, 2 июля, на пересечении улиц Черняховского-Кирова.

По словам сотрудников ГИБДД, велосипедист пересекал дорогу на красный, и в момент движения его сбила иномарка, ехавшая на разрешающий сигнал.

Водитель двухколесного транспорта госпитализирован в больницу.

Ранее на подъезде к перекрестку трех дорог в страшной аварии с маршруткой пострадали люди.

ИСТОЧНИК KP.RU