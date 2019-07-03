В Смоленске прошел автопробег «Дорогами Победы»
8 экипажей из 24 человек прибыли в столицу региона, чтобы передать капсулу с землей из города Набережные Челны.
ФОТО: пресс-служба администрации Смоленска.
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В Смоленске прошел автопробег «Дорогами Победы», сообщает комитет по информационной политике администрации города. 8 экипажей из 24 человек из республики Татарстан прибыли в столицу региона, чтобы передать капсулу с землей из города Набережные Челны.
По словам сотрудников администрации, колонна прибыла в Смоленск, чтобы почтить память героев, сражавшихся за свободу страны в Великой Отечественной войне.
Ранее в областном центре на День памяти и скорби зажгли свечу памяти. Памятно-мемориальная акция прошла на мемориалах и кладбищах Смоленска.
ИСТОЧНИК KP.RU