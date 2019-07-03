2019-07-03T08:43:50+03:00
Происшествия

Молодая женщина пострадала при пожаре в Смоленске

26-летняя хозяйка квартиры госпитализирована в больницу с признаками отравления продуктами горения
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: из архива ГУ МЧС России по Смоленской области.ФОТО: из архива ГУ МЧС России по Смоленской области.
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Молодая женщина пострадала при пожаре в Смоленске, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. ЧП в одном из домов на улице Социалистическая произошло вечером 2 июля.

По словам спасателей, на место случившегося выезжали огнеборцы из 3-й и 43-й пожарных частей, автоцистерна и автолестница.

- Силами девяти спасателей с огнем удалось справиться, - сообщили в ведомстве. Пострадала оконная рама на балконе. 26-летняя хозяйка квартиры госпитализирована в больницу с признаками отравления продуктами горения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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