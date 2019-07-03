Дорожники начали ремонт Старой Смоленской дороги в рамках нацпроекта
Дорожники начали ремонт Старой Смоленской дороги в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает пресс-служба обладминистрации. Работы ведутся на участке в 4,8 километра в Вяземском районе.
По словам представителей властей, сотрудники «Смоленскавтодора» приступили к фрезерованию, после которого будет уложен асфальт.
- После выполнения работ дорожники приступят к ремонту еще двух участков этой дороги - в Кардымовском (протяженность ремонтируемого участка 9 км) и Дорогобужском районах (7,23 км), - отметили в пресс-службе.
Также в настоящее время проходит ремонт дорог и в областном центре. На двух улицах уже приступили к нанесению разметки. А с 15 июля на улице Велижская ограничат движение транспорта.
ИСТОЧНИК KP.RU