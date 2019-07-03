СЕГОДНЯ 10:06 2019-07-03T10:06:52+03:00

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Дорожники начали ремонт Старой Смоленской дороги в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает пресс-служба обладминистрации. Работы ведутся на участке в 4,8 километра в Вяземском районе.

По словам представителей властей, сотрудники «Смоленскавтодора» приступили к фрезерованию, после которого будет уложен асфальт.

- После выполнения работ дорожники приступят к ремонту еще двух участков этой дороги - в Кардымовском (протяженность ремонтируемого участка 9 км) и Дорогобужском районах (7,23 км), - отметили в пресс-службе.

Также в настоящее время проходит ремонт дорог и в областном центре. На двух улицах уже приступили к нанесению разметки. А с 15 июля на улице Велижская ограничат движение транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU