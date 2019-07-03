СЕГОДНЯ 12:28 2019-07-03T12:28:25+03:00

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В Смоленской области подорожало автомобильное топливо, сообщает пресс-служба регионального УФАС со ссылкой на результаты проведенного мониторинга. Ценники на заправках изменил ООО «Лукойл-Центрнефтепродукт».

Ведомство сообщает, что литр АИ-92, АИ-95 и ДТ л вырос на 10 копеек.

По информации пресс-службы, на сегодняшний день литр 92-го на заправках популярных сетей стоит от 42,05 до 43,41 рублей за литр, 95-го – от 45,30 до 46,57, а дизтопливо – 44,80-45,81.

ИСТОЧНИК KP.RU