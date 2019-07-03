В Смоленской области водитель мусоровоза сбил велосипедиста
39-летняя женщина госпитализирована в больницу
Фото: отдел пропаганды областного УГИБДД.
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В Смоленской области водитель мусоровоза сбил велосипедиста, сообщает отдел пропаганды областного УГИБДД. 39-летняя женщина госпитализирована в больницу
По словам полицейских, авария произошла на улице Пролетарская в Рославле около 16.50 2 июля.
- 29-летний водитель машины «КО-440-2» сбил велосипедиста. Женщина получила телесные повреждения, - прокомментировали в ГИБДД.
Ранее три человека получили травмы в аварии пассажирского автобуса и иномарки.
ИСТОЧНИК KP.RU