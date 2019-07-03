2019-07-03T14:03:24+03:00
Происшествия

В Смоленской области водитель мусоровоза сбил велосипедиста

39-летняя женщина госпитализирована в больницу
Поделиться:
Фото: отдел пропаганды областного УГИБДД.Фото: отдел пропаганды областного УГИБДД.
Изменить размер текста:

В Смоленской области водитель мусоровоза сбил велосипедиста, сообщает отдел пропаганды областного УГИБДД. 39-летняя женщина госпитализирована в больницу

По словам полицейских, авария произошла на улице Пролетарская в Рославле около 16.50 2 июля.

- 29-летний водитель машины «КО-440-2» сбил велосипедиста. Женщина получила телесные повреждения, - прокомментировали в ГИБДД.

Ранее три человека получили травмы в аварии пассажирского автобуса и иномарки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24