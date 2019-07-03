СЕГОДНЯ 16:06 2019-07-03T16:07:36+03:00

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В Смоленской области фирма не выплатила зарплату 19 работникам, сообщают представители регионального следкома. О нарушениях закона сообщили сотрудники ЗАО «Гагаринская ДСПМК» во время личного приема с и.о. руководителя следственного управления Анатолием Ухановым.

- В рамках расследуемого уголовного дела следствием установлено, что руководителем организации полностью не выплачивалась заработная плата в период с января по апрель 2019 года. Долг перед людьми составил около 666 тысяч рублей, - сообщили в следкоме.

Директор фирмы, занимающейся строительством и ремонтом дорог, пообещал принять меры по ликвидации долга.

ИСТОЧНИК KP.RU