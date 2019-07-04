2019-07-04T07:11:24+03:00
Общество

В парке 1100-летния Смоленска чистят озеро

Водоем освобождают от мусора и тины
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: ВКонтакте.ФОТО: ВКонтакте.
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В парке 1100-летния Смоленска чистят озеро, сообщил подписчик группы «Черный список Смоленск» ВКонтакте. Водоем освобождают от мусора и тины.

Нарекания на состояние парка поступали регулярно: местные жители жаловались на зарастающий травой пруд.

Между тем, в 2018 году парк 1100-летия в Смоленске благоустраивался в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

ИСТОЧНИК KP.RU

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