2019-07-04T09:36:58+03:00
Общество

В Смоленске Реадовский парк обработают от клещей

Специалисты просят горожан воздержаться от прогулок с животными до 16.00 4 июля
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: smoladmin.ru.ФОТО: smoladmin.ru.
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В Смоленске Реадовский парк обработают от клещей, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Работы запланированы на утро 4 июля.

По словам сотрудников администрации, обработка специальными средствами направлена на уничтожение и проявление кровопийц.

- Специалисты просят горожан воздержаться от прогулок с животными до 16.00 4 июля, - передают сотрудники администрации.

Ранее от кровопийц обрабатывали парки Блонье и Соловьиная роща.

С начала года более 1200 жителей Смоленской области пострадали от укусов клещей. Некоторые кровопийцы были переносчиками боррелиоза и анаплазмоза человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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