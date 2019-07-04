В Смоленске Реадовский парк обработают от клещей
Специалисты просят горожан воздержаться от прогулок с животными до 16.00 4 июля
ФОТО: smoladmin.ru.
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В Смоленске Реадовский парк обработают от клещей, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Работы запланированы на утро 4 июля.
По словам сотрудников администрации, обработка специальными средствами направлена на уничтожение и проявление кровопийц.
- Специалисты просят горожан воздержаться от прогулок с животными до 16.00 4 июля, - передают сотрудники администрации.
Ранее от кровопийц обрабатывали парки Блонье и Соловьиная роща.
С начала года более 1200 жителей Смоленской области пострадали от укусов клещей. Некоторые кровопийцы были переносчиками боррелиоза и анаплазмоза человека.
ИСТОЧНИК KP.RU