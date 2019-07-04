В Смоленской области директор фирмы задолжал работникам 1,3 млн рублей
Подозреваемый имел возможность платить зарплату, считает следствие
ФОТО: pixabay.com.
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В Смоленской области директор фирмы задолжал работникам 1,3 млн рублей, сообщает и.о. старшего помощника руководителя СУ СК России по Смоленской области (по взаимодействию со СМИ) Наталья Холодкова. В отношение подозреваемого возбуждено уголовное дело.
По версии следствия, директор одной из организаций Сафонова не выплачивал зарплату работникам с декабря 2018-го по июнь 2019 года. При этом у подозреваемого была возможность платить деньги. О количестве пострадавших не сообщается.
Ранее стало известно о задержках зарплаты сотрудникам ЗАО «Гагаринская ДСПМК». Работники сами рассказали о проблеме.
ИСТОЧНИК KP.RU