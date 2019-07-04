2019-07-04T07:38:55+03:00
Общество

В Смоленской области директор фирмы задолжал работникам 1,3 млн рублей

Подозреваемый имел возможность платить зарплату, считает следствие
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
Изменить размер текста:

В Смоленской области директор фирмы задолжал работникам 1,3 млн рублей, сообщает и.о. старшего помощника руководителя СУ СК России по Смоленской области (по взаимодействию со СМИ) Наталья Холодкова. В отношение подозреваемого возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, директор одной из организаций Сафонова не выплачивал зарплату работникам с декабря 2018-го по июнь 2019 года. При этом у подозреваемого была возможность платить деньги. О количестве пострадавших не сообщается.

Ранее стало известно о задержках зарплаты сотрудникам ЗАО «Гагаринская ДСПМК». Работники сами рассказали о проблеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Губернатор Алексей Островский встретится с велосообществом Смоленска
Более 100 тысяч смолян остались без холодной воды из-за аварии
В Смоленске Реадовский парк обработают от клещей
В парке 1100-летния Смоленска чистят озеро
В Смоленской области выбрали председателя общественной палаты шестого состава
В Смоленской области фирма не выплатила зарплату 19 работникам
В Смоленской области водитель мусоровоза сбил велосипедиста
В Смоленской области подорожало автомобильное топливо
Дорожники начали ремонт Старой Смоленской дороги
Молодая женщина пострадала при пожаре в Смоленске
За неделю у жителей Смоленщины изъяли полкило наркотиков
В Смоленске прошел автопробег «Дорогами Победы»
В центре Смоленска на перекрестке сбили велосипедиста
В Смоленске возобновляется расселение аварийных бараков
В Смоленской области в гостинице нашли мертвыми двух мужчин