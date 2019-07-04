Более 100 тысяч смолян остались без холодной воды из-за аварии
Течь на водопроводе произошла на улице Николаева
ФОТО: pixabay.com.
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Более 100 тысяч смолян остались без холодной воды, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Утром 4 июля на улице Николаева произошла авария на сетях.
По словам сотрудников МЧС, течь из земли обнаружена недалеко от дома №74.
- В зону отключения попали 1942 жилых дома различной этажности. Население 112 546 человек, из них детей почти 30 тыс. человек, 78 социально-значимых организаций, - сообщили в МЧС.
Подвоз воды организован. Заказать «бочку» можно по телефонам: 38-18-50, 70-50-61.
Ранее в Смоленске проводили техническое освидетельствование котельной на ул. Гарабурды.
ИСТОЧНИК KP.RU