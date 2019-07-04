Губернатор Алексей Островский встретится с велосообществом Смоленска
Глава региона обсудит вопросы развития спорта
ФОТО: ВКонтакте.
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Губернатор Алексей Островский встретится с велосообществом Смоленска, сообщает паблик в соцсетях «Островский в эфире». Глава региона намерен обсудить вопросы развития спорта в столице региона.
По словам сотрудников администрации, встреча состоится в ФОКе «Юбилейный» в воскресенье, 7 июля, в 15.00. Также на ней будет присутствовать глава города Андрей Борисов.
- Мы обсудим все проблемы, наметим пути решения и построим наши совместные планы по развитию велоспорта, - сообщил губернатор.
ИСТОЧНИК KP.RU