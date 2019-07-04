2019-07-04T11:13:26+03:00
Общество

Смоленские следователи начали проверку детского сада «Лучик»

Родители пожаловались на грязное белье в учреждении, нарушениях в питании и антисанитарию
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
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Смоленские следователи начали проверку детского сада «Лучик», рассказала и.о. старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Смоленской области (по взаимодействию со СМИ) Наталья Холодкова.

- По предварительным данным, в учреждении допущены нарушения санитарно-эпидемиологических норм, ненадлежащим образом организовано питание детей, отсутствует необходимый для работы учреждения персонал, - прокомментировала представитель следкома. - Следователи проведут все необходимые процессуальные действия с целью выяснения всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Со слов родителей, в учреждении не стирается белье, дети ходят голодными и справляют нужду на улице. Еду воспитанникам готовят сотрудники без соответствующего образования и медкнижки. Нередко дети приходят домой голодными.

Известно, что «Лучик» уже проверил профильный департамент и уполномоченный по правам ребенка.

Ранее проверка началась в детском лагере «Юный ленинец». Поводом также стали многочисленные жалобы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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