Смоленские следователи начали проверку детского сада «Лучик»
Смоленские следователи начали проверку детского сада «Лучик», рассказала и.о. старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Смоленской области (по взаимодействию со СМИ) Наталья Холодкова.
- По предварительным данным, в учреждении допущены нарушения санитарно-эпидемиологических норм, ненадлежащим образом организовано питание детей, отсутствует необходимый для работы учреждения персонал, - прокомментировала представитель следкома. - Следователи проведут все необходимые процессуальные действия с целью выяснения всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Со слов родителей, в учреждении не стирается белье, дети ходят голодными и справляют нужду на улице. Еду воспитанникам готовят сотрудники без соответствующего образования и медкнижки. Нередко дети приходят домой голодными.
Известно, что «Лучик» уже проверил профильный департамент и уполномоченный по правам ребенка.
Ранее проверка началась в детском лагере «Юный ленинец». Поводом также стали многочисленные жалобы.
ИСТОЧНИК KP.RU