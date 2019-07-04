СЕГОДНЯ 12:17 2019-07-04T12:17:24+03:00

Машина на скорости слетела с дороги и перевернулась в кювете

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В Смоленской области в страшном ДТП погиб водитель иномарки, сообщает отдел пропаганды областного УГИБДД. Авария произошла около 17.15 3 июля на 64 км автодороги Ольша-Велиж-Усвяты-Невель.

По словам полицейских, 25-летний водитель, управляя «Фольксвагеном Гольф» на скорости потерял управление, слетел с дороги и перевернулся в кювете.

- Молодой мужчина получил серьезные травмы и погиб на месте ДТП, - сообщили в полиции.

Ранее в Смоленской области водитель мусоровоза сбил велосипедиста. 39-летняя женщина госпитализирована в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU