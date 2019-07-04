В Смоленской области из огня спасли домашних животных
В строении выгорела крыша
ФОТО: из архива ГУ МЧС России по Смоленской области.
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В Смоленской области из огня спасли домашних животных, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. ЧП произошло во втором часу дня 4 июля в деревне Вышегор Сафоновского района.
По словам спасателей, подразделения 14-й пожарной части справились с задачей: огнеборцы не дали огню перейти на строение, где находились многочисленные животные.
– У пристройки телятника повреждена кровля 15 кв.м. Никто не пострадал, – сообщили в МЧС.
Специалисты считают, что пожар мог произойти из-за неосторожного обращения с огнем.
ИСТОЧНИК KP.RU