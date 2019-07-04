2019-07-04T13:00:56+03:00
Происшествия

В Смоленске мужчина приставал к ребенку на остановке – соцсети

Прохожий силой схватил мальчика за руку и потащил на скамейку, сообщают родители
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
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В Смоленске мужчина приставал к ребенку на остановке, сообщают родители мальчика в паблике «Черный список Смоленск» соцсети ВКонтакте. Инцидент произошел утром 4 июля на улице 12 лет Октября.

По словам мамы мальчика, к ее ребенку подошел неизвестный мужчина, схватил за руку, потащил на скамейку остановки и полез целоваться. К счастью, кто-то из прохожих окликнул незнакомца и тот, испугавшись убежал.

Женщина просит отозваться очевидцев случившегося.

- Если, кто что видел или этот мужчина прочитает мое обращение, прошу связаться. Сейчас поедем в полицию писать заявление, - написала мама ребенка в соцсети.

ФОТО: скриншот записи ВКонтакте.

ФОТО: скриншот записи ВКонтакте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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