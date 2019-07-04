В Смоленске мужчина приставал к ребенку на остановке – соцсети
В Смоленске мужчина приставал к ребенку на остановке, сообщают родители мальчика в паблике «Черный список Смоленск» соцсети ВКонтакте. Инцидент произошел утром 4 июля на улице 12 лет Октября.
По словам мамы мальчика, к ее ребенку подошел неизвестный мужчина, схватил за руку, потащил на скамейку остановки и полез целоваться. К счастью, кто-то из прохожих окликнул незнакомца и тот, испугавшись убежал.
Женщина просит отозваться очевидцев случившегося.
- Если, кто что видел или этот мужчина прочитает мое обращение, прошу связаться. Сейчас поедем в полицию писать заявление, - написала мама ребенка в соцсети.
ФОТО: скриншот записи ВКонтакте.
ИСТОЧНИК KP.RU