2019-07-04T14:57:57+03:00
Общество

В Смоленской области бизнесмен лишился дорогой иномарки, складов и гостиницы

Из-за долга в 30 миллионов рублей арестованное имущество будет передано на оценку
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: из архива УФССП по Смоленской области.ФОТО: из архива УФССП по Смоленской области.
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В Смоленской области бизнесмен лишился дорогой иномарки, складов и гостиницы, сообщает пресс-служба судебных приставов. В ближайшее время все арестованное имущество будет оценено и направлено на принудительную реализацию.

По словам судебный приставов, владелец всего арестованного попал под санкции из-за крупного долга – 30 миллионов рублей он не выплатил юридическому лицу.

- Должник не торопился исполнять решение суда в добровольном порядке даже после предъявления исполнительного документа, - сообщили в пресс-службе. - После ареста имущества предпринимателю также давали время для погашения долга, но он и им не воспользовался.

Ранее смолянка погасила долг по кредиту, чтобы улететь в Китай. Женщина задолжала банку более 300 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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