В Смоленской области бизнесмен лишился дорогой иномарки, складов и гостиницы
В Смоленской области бизнесмен лишился дорогой иномарки, складов и гостиницы, сообщает пресс-служба судебных приставов. В ближайшее время все арестованное имущество будет оценено и направлено на принудительную реализацию.
По словам судебный приставов, владелец всего арестованного попал под санкции из-за крупного долга – 30 миллионов рублей он не выплатил юридическому лицу.
- Должник не торопился исполнять решение суда в добровольном порядке даже после предъявления исполнительного документа, - сообщили в пресс-службе. - После ареста имущества предпринимателю также давали время для погашения долга, но он и им не воспользовался.
Ранее смолянка погасила долг по кредиту, чтобы улететь в Китай. Женщина задолжала банку более 300 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU