СЕГОДНЯ 16:38 2019-07-04T16:38:03+03:00

Прокат будет организован у пруда за бывшим танцевальным залом «Молодость»

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В Лопатинском саду Смоленска появятся новые катамараны, сообщают сотрудники парка. Прокат будет организован у пруда за бывшим танцевальным залом «Молодость».

В настоящее время работники ЦПКиО достраивают станцию, откуда будут отправляться катамараны. Прогулка вдоль крепостной стены никого не оставит равнодушным, гарантируют сотрудники парка.

Ранее смоляне неоднократно жаловались на состояние водоема у Пятницких ворот. Недавно пруд почистили и заполнили чистой водой.

Также сотрудники парка анонсируют скорое открытие нового колеса обозрения, с которого будет открываться фантастический вид на город.

ИСТОЧНИК KP.RU