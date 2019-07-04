В Лопатинском саду Смоленска появятся новые катамараны
Прокат будет организован у пруда за бывшим танцевальным залом «Молодость»
ФОТО: ВКонтакте.
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В Лопатинском саду Смоленска появятся новые катамараны, сообщают сотрудники парка. Прокат будет организован у пруда за бывшим танцевальным залом «Молодость».
В настоящее время работники ЦПКиО достраивают станцию, откуда будут отправляться катамараны. Прогулка вдоль крепостной стены никого не оставит равнодушным, гарантируют сотрудники парка.
Ранее смоляне неоднократно жаловались на состояние водоема у Пятницких ворот. Недавно пруд почистили и заполнили чистой водой.
Также сотрудники парка анонсируют скорое открытие нового колеса обозрения, с которого будет открываться фантастический вид на город.
ИСТОЧНИК KP.RU