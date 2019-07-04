2019-07-04T16:38:03+03:00
Общество

В Лопатинском саду Смоленска появятся новые катамараны

Прокат будет организован у пруда за бывшим танцевальным залом «Молодость»
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
ФОТО: ВКонтакте.ФОТО: ВКонтакте.
Изменить размер текста:

В Лопатинском саду Смоленска появятся новые катамараны, сообщают сотрудники парка. Прокат будет организован у пруда за бывшим танцевальным залом «Молодость».

В настоящее время работники ЦПКиО достраивают станцию, откуда будут отправляться катамараны. Прогулка вдоль крепостной стены никого не оставит равнодушным, гарантируют сотрудники парка.

Ранее смоляне неоднократно жаловались на состояние водоема у Пятницких ворот. Недавно пруд почистили и заполнили чистой водой.

Также сотрудники парка анонсируют скорое открытие нового колеса обозрения, с которого будет открываться фантастический вид на город.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Смоленской области бизнесмен лишился дорогой иномарки, складов и гостиницы
В Смоленске мужчина приставал к ребенку на остановке – соцсети
В Смоленской области из огня спасли домашних животных
В Смоленской области в страшном ДТП погиб водитель иномарки
Смоленские следователи проведут проверку детского сада «Лучик»
Губернатор Алексей Островский встретится с велосообществом Смоленска
Более 100 тысяч смолян остались без холодной воды из-за аварии
В Смоленской области директор фирмы задолжал работникам 1,3 млн рублей
В Смоленске Реадовский парк обработают от клещей
В парке 1100-летния Смоленска чистят озеро
В Смоленской области выбрали председателя общественной палаты шестого состава
В Смоленской области фирма не выплатила зарплату 19 работникам
В Смоленской области водитель мусоровоза сбил велосипедиста
В Смоленской области подорожало автомобильное топливо
Дорожники начали ремонт Старой Смоленской дороги
Молодая женщина пострадала при пожаре в Смоленске
За неделю у жителей Смоленщины изъяли полкило наркотиков
В Смоленске прошел автопробег «Дорогами Победы»
В центре Смоленска на перекрестке сбили велосипедиста
В Смоленске возобновляется расселение аварийных бараков
В Смоленской области в гостинице нашли мертвыми двух мужчин