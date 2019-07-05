Фестиваль «Гнёздово-2019» соберет в Смоленске 300 реконструкторов

СЕГОДНЯ 16:00 2019-07-05T16:00:10+03:00

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VIII международный фестиваль исторической реконструкции и славянской культуры «Гнёздово-2019» в Смоленске пройдет 10-11 августа и соберет около трех сотен реконструкторов из России и Республики Беларусь, сообщает музей-заповедник «Гнёздово».

На территории археологического комплекса,помимо знакомства с историей, культурой, бытом населения Древней Руси, исторической реконструкции и мастер-классов, гостей фестиваля ждет экскурсия по Гнездовским курганам. В целом программа обещает быть насыщенной:

- реконструированные военно-полевые лагеря славян и варягов

- показательные выступления воинов;

- индивидуальные турниры, бои пятёрок, массовые сражения;

- конкурс исторического костюма;

- ярмарка средневековых товаров

- ремесленные мастер-классы и эксперименты

- лучный и суличный тиры

- cредневековая кухня

- выступление фолк-групп

- интерактивные площадки для детей

- ярмарка мастеров декоративно-прикладного творчества

- концертная программа с участием фольклорных коллективов

-игры-состязания и многое другое…

Билеты на фестиваль можно купить заранее на сайте единого сервиса продажи электронных билетов SMOLKASSA и точках продаж SMOLKASSA за наличные ( во ДС «Юбилейный», гипермаркете "Магнит", ТРЦ "Галактика" (центральный вход), в ТРЦ "Макси" (левый вход, 1 этаж (100 лото),в кинотеатре "Современник", ТЦ "Линия", 1 этаж (100 лото) и ТРЦ «РИО", центральный вход, цокольный этаж (Лимпопо). Также билеты будут продаваться и в дни фестиваля на месте, но дороже (Цена: 250-350 руб.)

ИСТОЧНИК KP.RU