Фестиваль «Гнёздово-2019» соберет в Смоленске 300 реконструкторов
VIII международный фестиваль исторической реконструкции и славянской культуры «Гнёздово-2019» в Смоленске пройдет 10-11 августа и соберет около трех сотен реконструкторов из России и Республики Беларусь, сообщает музей-заповедник «Гнёздово».
На территории археологического комплекса,помимо знакомства с историей, культурой, бытом населения Древней Руси, исторической реконструкции и мастер-классов, гостей фестиваля ждет экскурсия по Гнездовским курганам. В целом программа обещает быть насыщенной:
- реконструированные военно-полевые лагеря славян и варягов
- показательные выступления воинов;
- индивидуальные турниры, бои пятёрок, массовые сражения;
- конкурс исторического костюма;
- ярмарка средневековых товаров
- ремесленные мастер-классы и эксперименты
- лучный и суличный тиры
- cредневековая кухня
- выступление фолк-групп
- интерактивные площадки для детей
- ярмарка мастеров декоративно-прикладного творчества
- концертная программа с участием фольклорных коллективов
-игры-состязания и многое другое…
Билеты на фестиваль можно купить заранее на сайте единого сервиса продажи электронных билетов SMOLKASSA и точках продаж SMOLKASSA за наличные ( во ДС «Юбилейный», гипермаркете "Магнит", ТРЦ "Галактика" (центральный вход), в ТРЦ "Макси" (левый вход, 1 этаж (100 лото),в кинотеатре "Современник", ТЦ "Линия", 1 этаж (100 лото) и ТРЦ «РИО", центральный вход, цокольный этаж (Лимпопо). Также билеты будут продаваться и в дни фестиваля на месте, но дороже (Цена: 250-350 руб.)
ИСТОЧНИК KP.RU