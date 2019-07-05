Житель Вязьмы попался на грабеже в Гагарине

СЕГОДНЯ 07:46 2019-07-05T07:46:25+03:00

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В Гагарине полиция задержала 20-летнего парня, подозреваемого в грабеже. Молодой человек похитил выручку продуктового магазина - 10 000 рублей, сообщает УМВД по Смоленской области.

"Подозреваемый отвлек продавца, попросив принести продукцию, а сам взял из кассы деньги и выбежал из магазина. Молодого человека (житель города Вязьма) запечатлели камеры видеонаблюдения", - пояснили в пресс-службе ведомства.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит срок до 4 лет. Впрочем, данное уголовное дело для него будет не первым - ранее молодой человек уже был судим за имущественные преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU