Администрация Смоленска проводит опрос о работе транспорта и дорожной инфраструктуре

СЕГОДНЯ 13:35 2019-07-05T13:35:06+03:00

Выразить свое мнение могут все желающие

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Администрация Смоленска объявила о старте соцопроса о работе общественного транспорта в городе и в целом о развитии транспортной инфраструктуры. Мнение горожан необходимо в связи с разработкой Комплексной схемы организации дорожного движения.

Принять участие в опросе и заполнить электронную анкету могут все желающие . Здесь необходимо указать свой пол и возраст, район проживания и работы, каким транспортом вы пользуетесь и при каких условиях готовы отказаться от личного автомобиля и пересесть на общественный транспорт.

Также смолян просят указать основные транспортные проблемы областного центра, описать самые проблемные места в городе с точки зрения водителя и/или пешехода, оценить качество городских дорог и качество работы общественного транспорта по пятибалльной системе.

Принять участие в опросе

ИСТОЧНИК KP.RU