Губернатор Смоленской области призвал активизировать работу по улучшению городской среды
Губернатор Смоленской области Алексей Островский призвал глав муниципальных образований активизировать работу по улучшению городской среды. Главным вектором развития населенных пунктов должен стать комфорт, удобство для людей и индивидуальность города.
Как отметил глава региона, жители хотят видеть индивидуальные портреты своих городов, не похожие друг на друга, отражающие исторические и культурные особенности каждого из них, но все чаще говорят об однообразии и отсутствии современных решений, направленных на создание комфортных условий.
- У нас в области нет таких городов, которые бы характеризовались высоким уровнем городской среды. При этом для участия во Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов в сфере создания комфортной городской среды в 2018 году в малых городах и исторических поселениях было подано всего 3 заявки – от Вязьмы, Десногорска и Ярцева. Такую пассивность со стороны руководителей иных муниципалитетов считаю недопустимой, - отметил Алексей Островский. - Учитывая тот факт, что одной из причин, которую хоть как-то можно объяснить, является отсутствие достаточных компетенций у членов ваших, уважаемые главы районов, команд, мной было принято решение о реализации программы подготовки специалистов и финансировании ее за счет средств областного бюджета. Оператором выступит Департамент экономического развития, условия участия будут доведены до вас в ближайшее время.
По словам Губернатора, результатом этого обучения должны стать реализованные в каждом муниципалитете проекты, направленные на улучшение качества жизни смолян. Таким образом, в 2020 году в Смоленской области должно быть осуществлено не менее 38 проектов.
ИСТОЧНИК KP.RU