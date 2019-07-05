Губернатор Смоленской области призвал активизировать работу по улучшению городской среды

СЕГОДНЯ 14:50 2019-07-05T14:50:07+03:00

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Губернатор Смоленской области Алексей Островский призвал глав муниципальных образований активизировать работу по улучшению городской среды. Главным вектором развития населенных пунктов должен стать комфорт, удобство для людей и индивидуальность города.

Как отметил глава региона, жители хотят видеть индивидуальные портреты своих городов, не похожие друг на друга, отражающие исторические и культурные особенности каждого из них, но все чаще говорят об однообразии и отсутствии современных решений, направленных на создание комфортных условий.

- У нас в области нет таких городов, которые бы характеризовались высоким уровнем городской среды. При этом для участия во Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов в сфере создания комфортной городской среды в 2018 году в малых городах и исторических поселениях было подано всего 3 заявки – от Вязьмы, Десногорска и Ярцева. Такую пассивность со стороны руководителей иных муниципалитетов считаю недопустимой, - отметил Алексей Островский. - Учитывая тот факт, что одной из причин, которую хоть как-то можно объяснить, является отсутствие достаточных компетенций у членов ваших, уважаемые главы районов, команд, мной было принято решение о реализации программы подготовки специалистов и финансировании ее за счет средств областного бюджета. Оператором выступит Департамент экономического развития, условия участия будут доведены до вас в ближайшее время.

По словам Губернатора, результатом этого обучения должны стать реализованные в каждом муниципалитете проекты, направленные на улучшение качества жизни смолян. Таким образом, в 2020 году в Смоленской области должно быть осуществлено не менее 38 проектов.

ИСТОЧНИК KP.RU