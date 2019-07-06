Смолянка украла в магазине 12 пар обуви

СЕГОДНЯ 10:20 2019-07-06T10:20:48+03:00

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39-летняя жительница Смоленска украла из обувного магазина в торговом центре 12 пар обуви. Сумма ущерба составила 40 тысяч рублей, сообщает региональное УМВД.

Воровать обувь подозреваемая приходила в магазин дважды, но взять ее с поличным не смогли - пропажу выявили только в ходе ревизии. Тогда же сотрудница магазина и обратилась в полицию.

Как выяснили оперативники, подозреваемая попала на камеры видеонаблюдения. После задержания выяснилось, что часть похищенного женщина уже продала, а деньги потратила. По факту кражи возбуждено уголовное дело, подозреваемой грозит срок в 2 года. Известно, что ранее смолянка уже была судима.

ИСТОЧНИК KP.RU