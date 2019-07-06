Житель Смоленска отдохнул со знакомым и едва не остался без руки

СЕГОДНЯ 16:59 2019-07-06T16:59:37+03:00

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37-летний житель Смоленска утроил дома посиделки с алкоголем и едва не остался без кисти правой руки. С ножом на мужчину напал его гость, сообщает региональное УМВД.

Как оказалось, хозяин квартиры выпивал вместе со своим ранее судимым 33-летним знакомым. Между мужчинами произошел конфликт, и гость, схватив со стола нож, нанес своему оппоненту несколько ударов по правой кисти. Потерпевший был доставлен в больницу, согласно заключению эксперта, ему причинен вред здоровью средней тяжести.

Подозреваемый задержан. Ему грозит новый срок - до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU