Житель Смоленска отдохнул со знакомым и едва не остался без руки
Гость набросился на хозяина квартиры с ножом
ФОТО:pixabay.com
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37-летний житель Смоленска утроил дома посиделки с алкоголем и едва не остался без кисти правой руки. С ножом на мужчину напал его гость, сообщает региональное УМВД.
Как оказалось, хозяин квартиры выпивал вместе со своим ранее судимым 33-летним знакомым. Между мужчинами произошел конфликт, и гость, схватив со стола нож, нанес своему оппоненту несколько ударов по правой кисти. Потерпевший был доставлен в больницу, согласно заключению эксперта, ему причинен вред здоровью средней тяжести.
Подозреваемый задержан. Ему грозит новый срок - до пяти лет.
ИСТОЧНИК KP.RU