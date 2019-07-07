2019-07-07T10:21:54+03:00
Происшествия

В жилом бараке в Смоленске обвалилась стена и пол

Расселение дома планировалось в 2019 году, но его снова отложили
Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
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ФОТО: vk.com/black.smolenskФОТО: vk.com/black.smolensk
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В Смоленске аварийный барак на улице Соболева начал рассыпаться: в доме обрушилась несущая стена и пол в одной из квартир на втором этаже, сообщила смолянка в соцсетях.

Речь идет о доме № 36, расположенном за остановкой общественного транспорта. Люди даже могут собрать вещи, потому что к входной двери невозможно подойти. По словам автора поста, дом в свое время был переоборудован в жилой из конюшни, жилье это муниципальное. Расселение дома планировалось в 2019 году, но его перенесли на 2020-й.

ИСТОЧНИК KP.RU

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