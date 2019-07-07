В Смоленской области женщина в парке избила молодого человека
Инцидент произошел в Велиже
ФОТО: pixabay.com
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В Велиже женщина избила молодого человека, сообщает пресс-служба УМВД по Смоленской области.
Инцидент произошел в Центральном городском парке. Участники конфликта не были между собой знакомы. Молодой человек (28 лет) просто шел по парку и между ним и женщиной (40 лет) возникла словесная перепалка,которая затем переросла в драку.
Когда пострадавший заявил в полицию о нанесении ему побоев, личность хулиганки установили - ею оказалась ранее судимая местная жительница. Теперь ей грозит новый срок до двух лет.
ИСТОЧНИК KP.RU