2019-07-08T09:33:35+03:00
Недвижимость

Мошенники пытаются обмануть смолян на поверке счетчиков

Людям рассылают извещения от имени несуществующей организации
Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
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ФОТО: vk.com/black.smolenskФОТО: vk.com/black.smolensk
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Жители Смоленска рискуют стать жертвами мошенников. Горожанам рассылают извещения на поверку счетчиков воды от имени не существующей в городе организации - «Центральной службы учета ресурсов». Об этом смоляне сообщают в соцсетях.

В извещении говорится, что поверка счетчиков обязательна и будет проводиться в июле.Для согласования даты поверки, указан номер телефона. Чтобы люди точно позвонили, приводится таблица по тарифам: если счетчик не прошел поверку, то начисления будут по нормативам, а это, согласно данным в извещении, более 3000 рублей.

При этом, как отмечают интернет-пользователи в комментариях, если позвонить по указанному номеру, то человеку говорят, что поверку счетчиков теперь запрещено производить на дому из-за участившихся случаев мошенничества и что прибор надо снимать и везти на экспертизу, которая стоит порядка 2000 рублей, а если нужна будет замена, то — 2600 рублей.

К слову, если пробить название вышеупомянутой организации в любом поисковике в интернете, то выдается масса отзывов по разным городам, где говорится, что это мошенники.

Будьте бдительны и помните: при наличии вопросов по услугам ЖКХ вы всегда можете обратиться в свою управляющую компанию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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