2019-07-08T14:03:06+03:00
Происшествия

Водитель пикапа погиб на трассе М1 в Смоленской области

Иномарка вылетала в кювет
Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
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ФОТО: гибдд.рф/r/67/ФОТО: гибдд.рф/r/67/
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Днем 7 июля на трассе М1 в Вяземском районе Смоленской области в автокатастрофе погиб 55-летний мужчина, сообщает УГИБДД регионального УМВД. Иномарка вылетела в кювет.

Авария произошла днем, в 15:17 на 216 км+623 м трассы.

"Водитель "Митсубиси L-200" не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и совершил съезд в кювет. От полученных телесных повреждений мужчина скончался", - прокомментировали в УГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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