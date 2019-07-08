Водитель пикапа погиб на трассе М1 в Смоленской области
Иномарка вылетала в кювет
ФОТО: гибдд.рф/r/67/
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Днем 7 июля на трассе М1 в Вяземском районе Смоленской области в автокатастрофе погиб 55-летний мужчина, сообщает УГИБДД регионального УМВД. Иномарка вылетела в кювет.
Авария произошла днем, в 15:17 на 216 км+623 м трассы.
"Водитель "Митсубиси L-200" не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и совершил съезд в кювет. От полученных телесных повреждений мужчина скончался", - прокомментировали в УГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU