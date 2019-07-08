2019-07-08T15:45:29+03:00
Общество

В Смоленске вынесли приговор сотруднику телефонной компании

Оператор предоставил родственнице детализацию чужих звонков
Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
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ФОТО: pixabay.comФОТО: pixabay.com
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В Ленинском районном суде завершилось рассмотрение уголовного дела о нарушении тайны телефонных переговоров, где на скамье подсудимых оказался оператор одной из компаний сотовой связи. Постановлением суда уголовное дело прекращено в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 15 тысяч рублей, сообщает прокуратура Смоленской области .

Как установил суд, обвиняемый предоставил родственнице детализацию телефонных соединений и сообщений двух номеров другого абонента без его обязательного письменного заявления или соответствующего решения суда по ходатайству правоохранительных органов.

Основанием к возбуждению уголовного дела послужили материалы внутренней проверки, проведенной службой безопасности оператора сотовой связи, которые были переданы в правоохранительные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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